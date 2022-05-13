Elazığ’ın çehresini değiştirdi  

Elazığ Belediyesi tarafından hizmete sunulan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi kentin çehresini değiştirdi.

Ramazan ayında fuar ve kongre merkezi yaklaşık 200 bin kişiyi ağırlarken, ardından düzenlenen etkinlerle de binlerce kişiye ev sahipliği yaptı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın şehrin gelecek vizyonuna değer kazandıran projeleri arasında yer alan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi, açılışının ardından şehre yepyeni bir soluk kazandırdı. Fuar ve Kongre Merkezi tam donanımlı yapısıyla sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmasıyla bir çekim merkezi olma yolunda ilerliyor. Bu çerçevede Ramazan ayı etkinliklerinde Fuar ve Kongre Merkezi yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladı. Ramazan ayı etkinliklerinin ardından Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen bayram konserlerinde de binlerce kişiyle bayram coşkusu paylaşıldı.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi, bünyesindeki toplam 6 bin metrekare kapalı fuar ve sergi alanı, çok amaçlı salonları, toplantı salonu, fuaye alanı, restoran, kafeterya, ofisler, 145 araçlık kapalı, 42 araçlık açık otoparkıyla da tam kompleks yapı niteliği taşıyor.