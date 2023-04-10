‘Elazığ’ın başarılı ve genç siyasetçisi aday listesinde’

İlimizin başarılı siyasetçilerinden iş insanı Salih Satıcı, Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Adaylarının içerisinde yer aldı.

Aday adaylığı sürecinde başarılı bir seçim süreci geçirerek partilerin ve vatandaşların taktirini kazanan Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Adayı Salih Satıcı, Elazığ’da en genç adaylar arasında yer aldı.

“PARTİMİZ REKOR OY ALACAK”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Adayı Salih Satıcı, Partilerin adaylarının ülkemize hayırlı olmasını dileyerek “Yeniden Refah Partimiz Elazığ’da ve ülkemizde rekor bir oy alacak” dedi.

Salih Satıcı; “9 Nisan günü tüm partilerimizin adayları belli oldu. Partimizin de ülkemizdeki adayları belli oldu. Genel Başkanımız Dr.Fatih Erbakan’ın kararı ile ilimizden partimizin 4. Sıra Milletvekili adayı olduk. Öncelikle bizleri aday olarak gösteren değerli Genel Başkanıma şükranlarımı sunmak istiyorum. Adaylığımız, şahsıma, aileme, yakın çevreme, partime ve aziz şehrimiz Elazığ'a hayırlı olmasını diliyorum. Biz hiçbir zaman milletvekilliği listesine girelim diye seçim çalışması yürütmedik. Biz, partimiz için yollara düştük ve ulaşabildiğimiz kadar vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Durmadık ve hiçbir zamanda durmayacağız. Bugünden itibaren seçim çalışmalarımıza daha çok hız vererek çalışacağız. İlimizde partimizin en yüksek oyunu alması için gece gündüz çalışacağız. Bizim ilk gün dediğimiz gibi listede kaçıncı olmamız hiçbir şekilde önemli değil önemli olan davamızdır. Çıktığımız bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerine yer verdi.