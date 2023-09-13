Elazığ’ın BAL takımları kesinleşti

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yeni sezonda Elazığ’ı Bölgesel Amatör Lig’de iki takımın temsil edeceğini açıkladı.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, yeni sezonda Elazığ’ı Bölgesel Amatör Lig’de iki takımın temsil edeceğini açıkladı.Bölgesel Amatör Lig’de 2023-2024 sezonu heyecanı 14-15 Ekim’de oynanacak olan maçlarla başlayacak. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Elazığ’ı yeni sezonda BAL’da iki takım temsil edecek. Federasyondan yapılan açıklamada; “T.F.F. 2023-2024 Sezonu BAL müsabakaları 14-15 Ekim 2023 tarihinde başlayacaktır. İlimizi Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan Aksaray Gençlik Spor ve Rüstempaşa Spor Kulüplerimize başarılar dileriz” denildi.