Elazığ’ın ardından Malatya’da da deprem!

Doğu Anadolu Bölgesinde depremler peş peşe oldu.

Elazığ’da sabah 06.31’de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya’da saat 08.32 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Doğu Anadolu bölgesi güne depremle başladı. İlk olarak Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde saat 06.31’de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından bir deprem de Malatya Doğanyol’da meydana geldi. Malatya’nın Doğanyol İlçesi’nde saat 08.32 sıralarında yrin 5 kilometre derinliğine 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.