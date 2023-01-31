Elazığ'ın ambulans sayısı 63’e yükseldi   

Sağlık Bakanlığı tarafından bir adet ambulans Elazığ’a tahsil edildi. Böylelikle Elazığ’daki ambulans sayısı 63’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü’ne bir adet 2022 model 4x4 tam donanımlı ambulans tahsil edildi. Ambulansın, Alacakaya 1 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda hizmet vereceği öğrenildi. Bununla birlikte şehirdeki ambulans sayısının 63 olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 model bir ambulans daha müdürlüğümüz adına tahsis edilmiştir. Araç, sıfır ve son teknolojiye uyumlu olarak imal edilmiştir. İlk etapta her türlü acil müdahaleyi yapacak donanımdadır. Mevcut ambulans filomuzda 4 adet kar paletli, bir adet küvözlü yeni doğan, bir adet obez ve bir adet 4 yataklı olmak üzere 62 adet ambulans bulunmaktadır. Bu gün burada Alacakaya 1 No’lu, 112 istasyonumuza devrini yapacağımız ambulans ile filomuzdaki sayı 63’e yükseldi. Bu sayı Sağlık Bakanlığının nüfusa göre tanımlamış olduğu standardın çok üstündedir. Türkiye genelinde 14 bin 600 kişiye bir ambulans düşerken, ilimizde 9 bin 500 kişiye bir ambulans düşmektedir. Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı’nın vakaya ulaşma ortalaması şehirde 10, kırsalda ise 30 dakika iken, ekiplerimiz, ilde vakaların yüzde 96’sına 6 dakikada, kırsalda ki vakaların yüzde 91’ne ise 17 dakikada ulaşmaktadırlar. 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin her alanında çok iyi durumdayız. Bu vesile ile burada Alacakaya 112 ekibine teslim edeceğimiz ve bizi sağlıkta bir adım daha ileriye taşıyan yeni ambulansımızın hayırlı olmasını dilerim” dedi.