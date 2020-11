‘Elazığ’ımızın her yerini ağaçlandıracağız’  

Elazığ'da devam eden fidan dikme etkinliğine katılan Vali Erkaya Yırık, ilmek ilmek kentin her tarafını ağaçlandıracaklarını bu çalışmaların ilkbahar da da süreceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen sene başlattığı “Geleceğe Nefes Ol” seferberliği kapsamında Elazığ'da 1 Kasım'dan itibaren süren fidan dikme etkinliği devam ediyor. Bugünde Ticaret Borsası Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Hatıra Ormanı’nda fidan dikme etkinliği düzenlendi. Fidan dikimine, Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Müftüsü Selami Aydın, Orman Bölge Müdürü M. Salih ÇETİNER, ETSO Başkanı Asilhan ARSLAN ve Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ile esnaf odaları ve STK temsilcileri katıldı. Vali Erkaya Yırık ve beraberindekiler hatıra ormanına fidan dikimi yaparken, her gün yaklaşık 8 bin fidanın toprakla buluştuğu aktarıldı.

Ülke genelinde 11 Kasım’da 11 milyon fidanın topraklarla buluştuğuna değinen Vali Erkaya Yırık," Bu projeyi hazırlayan, Türkiye’nin her noktasında yeşillendirme ve ağaçlandırma noktasında bizlere çığır açan ve vatanımızın, memleketimizin daha yeşil olması için bu örneği bizlere sunarak bu yolda ilerlememizi sağlayan saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, şükranlarımızı sunuyoruz. Elazığ Valiliğimiz 1-30 Kasım tarihlerinde her gün yaklaşık 8 bin fidanı toprakla buluşturmak suretiyle, toplamda ise 223 Bin fidanı Elâzığ’ımızın daha yeşil olması, insanlarımızın daha çok oksijen alması velhasılı bu şartlarla daha yaşanabilir bir vilayet olması için, bu rakamı toprakla buluşturuyor ve çalışıyoruz. Bu çalışmalar 2020 yılının sonbaharında başladığı gibi ilkbahar da da devam edecek, sonraki yıllarda her yıl iki ağaçlandırma mevsiminde aralıksız devam edecek .İlmek ilmek Elazığ’ımızın her tarafını ağaçlandıracağız, dokuyacağız"dedi.