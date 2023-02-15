‘Elazığ'ımızın afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili gerekli adımları attık’

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan’ı ziyaret eden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Elazığ’ın "Genel Hayata Etkili Afet Yasası" kapsamına alınması konusunda açıklamalarda bulundu.

Milletvekilleri olarak birinci önceliklerinin enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması olduğunu kaydeden Ağar, Elazığ milletvekili olarak afet bölgesi konusunu da yakından takip ettiklerini vurguladı.

Milletvekili Ağar, yaptığı açıklamada, ülkenin geçirmiş olduğu deprem afetinin etkisi devam ederken, bir takım odakların afet bölgesi konusunu istismar etmesine de tepki gösterdi.

Tolga Ağar, Elazığ’ın da Genel Hayata Etkili Afet Yasası Kapsamına Alınması için ilgili yazının Elazığ Valisi Ömer Toraman tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı'na gönderildiğini, talebin önümüzdeki günlerde imzaya açılacağını vurguladı.

“MÜTHİŞ BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLİYORUZ”

Depremden sonra bölgede incelemede bulunduklarını belirten Ağar, “Depremin akabinde Malatya’daydık, ilçelerimizi gezdik, köylerimizi gezdik, şehir merkezimizde vatandaşlarımızla kucaklaştık." dedi.

Milletvekili Ağar, sözlerine "Ben Elazığlı hemşehrilerimize Malatyalı hemşehrilerimizden bir mesaj getirdim; gerçekten minnettarlar. Zira Elazığlı hemşehrilerimiz ilk günden beri arabalarının bagajlarına arka koltuklarına kadar doldurup köy köy, sokak sokak dolaşıp Malatyalı hemşehrilerimizin yanında oldular. Malatya, Maraş, Antep, Hatay biz hepimiz biriz, aramızda hiç bir farklılık yok." diyerek devam etti.

"Bu zor günlerde bu dayanışmanın en büyük örneğini Elazığ'dan, Van’a, Tatvan’dan Batman’a tüm vatandaşlarımız gösterdi." ifadelerini kullanan Ağar, "Saymakla bitmez, sahada hepsini gördük. Hemşehrilerimiz müthiş bir dayanışma örneği gösterdiler." şeklinde konuştu.

Ağar, "İnanın asker, polis hepsi sokaklarda uyku tulumlarının içinde yatıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Kalbimiz beraber atıyor. Madden ve manen depremzedelerimizle beraberiz. Deprem bölgesindeyiz. Elimizden geldiği kadar dayanışmayı uzun bir müddet bu şehirler ayağa kalkıncaya kadar devam ettireceğiz.” dedi.

“ELAZIĞ DA DEPREMDEN CİDDİ ZARAR GÖRDÜ”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’ın da ciddi anlamda zarar gördüğünü ifade eden Ağar, “Elazığ Depremden birinci öncelikte zarar görmese de gerçekten çok ciddi zarar görmüş durumda. İki can kaybımız var. Sayının az olmasına şükrediyoruz. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Esnafımız çok ciddi zarar gördü." dedi.

“ELAZIĞLI HEMŞEHRİLERİM RAHAT OLSUN”

Milletvekili Ağar, "Mesele siyasi rant elde etmek olmamalı. Endişelerini dile getiren vatandaşlarımıza konuyu aktardık. Elazığ'ımızın genel afet kapsamına alınması konusu istismar edilmeye çalışılıyor. Biz bu konuda gereken adımları attık ve süreci yakından takip ettik." dedi.

Ağar, şöyle konuştu: “Geçen hafta 4 vekil Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay beyle görüştük. Akabinde Sayın Valimiz Ömer Toraman bey, resmi yazıları yazdı. Süreç başlamış oldu. Biz bir kamu hizmeti ifa ediyoruz. Elazığ’da hasar görmüş binaları ve bağımsız alanları tespit ediyoruz.

Tespitler bittikten sonra gerekli adımlar atılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla beklenen olacak. Gönlünüz ferah olsun."

Milletvekili Ağar, "Önceliğimiz canlarımız. Enkaz altındaki canlarımızın kurtulması için dua ediyoruz. Elazığlı hemşehriler olarak. Devlet erkanı ve siyasi erk de hemşehrilerimizin geleceğiyle ilgili gereken adımları atacaklardır. Bizler sahada elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.” şeklinde sözlerini tamamladı.