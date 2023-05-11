‘Elazığ’ımız kendisi gibi olanı, kendisi ile yan yana duranı asla yalnız bırakmayacak’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, seçime sayılı günler kala ziyaretlerini yoğun tempoda sürdürüyor.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Elazığ halkının oynanan oyunları fak edecek ferasete sahip olduğunun altını çizerek; “14 Mayıs seçimlerinde Elazığ’ımız kendisi gibi olanı, kendisi ile yan yana duranı, ömrünü milletine adayanı asla yalnız bırakmayacak ve bütün gücü ile Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında duracak.” dedi.

Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ve personelini ziyaret eden Nazırlı, özverili çalışmalarından ötürü Başkan Kaya ve ekibine teşekkür etti.

MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan’ı ziyaret ederek Dost Meclisi toplantısına katılan Nazırlı, burada iş insanlarıyla buluştu.

İş dünyasına büyük önem verdiklerini ve bu süreçte büyük bir destek görmeyi arzuladıklarını kaydeden Nazırlı, toplantıya yoğun katılım gösteren iş insanlarına teşekkür etti.

Seçim gezileri kapsamında Hacı Sıdıka Dumandağ Yatılı Kız Kuran Kursu’nu ve Hafız Abdullah Nazırlı Yatılı Erkek Kuran Kursu’nu ziyaret eden Nazırlı, idareci ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ardından şehir merkezindeki Balakgazi Caddesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Nazırlı, gittiği yerlerde kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Ziyaretleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede 14 Mayıs seçimlerinin öneminin altını çizen Nazırlı sözlerini şöyle sürdürdü; “14 Mayıs seçimlerine doğru dolu dizgin gidiyoruz. Zorlu, zorlu olduğu kadar da heyecanlı seçim kampanyası süreci devem ediyor. Bizler kesin sonuçlar açıklanana kadar çalışacak, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze bir kardeşimizi daha dahil etmenin derdinde olacağız.

Vatandaşlarımızın 14 Mayıs’ta kendi maslahatlarını, ülkemizin ve milletimizin ali menfaatlerini düşünerek karar vereceğine olan inancım tamdır. Karar ne olursa olsun, her zaman olduğu gibi milletimizin ferasetine bu seçimde de güvendiğimi ifade etmek istiyorum. Milletimiz, kimin kimlerle iş tuttuğunun farkındadır.

Milletimiz hangi hain odakların kimleri desteklediğinin farkındadır.

Milletimiz, manşetlerle ülkemizi dizayn etmeye çalışan baronların ve iş birlikçilerinin farkındadır. Yine milletimiz, vatan, bayrak ve devletle sorunlu olanların isim isim farkındadır. Bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda yetişmiş bir Elazığlı kardeşiniz olarak biliyorum ki; 14 Mayıs seçimlerinde başta milletimiz olmak üzere bütün Elazığ’ımız kendisi gibi olanı, kendisi ile yan yana duranı, ömrünü milletine ve memleketine adayanı asla yalnız bırakmayacak ve bütün gücü ile Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında duracaktır."