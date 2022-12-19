‘Elazığ’ı hak ettiği yerlerde görmek istiyoruz’ 

Burak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özgül, önemli açıklamalarda bulunarak Elazığ’ı hak ettiği yerde görmek istediklerini söyledi.

Burak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özgül,Haber Elazığ YOU TUBE kanalında yayınlanan “Elazığ’da Siyaset” programına konuk oldu.

Haber Elazığ Genel Yayın Yönetmeni Cemil İzgi’nin sorunlarını cevaplandıran Burak Özgül, gençlik kolları başkanlığı ve MKYK’da yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



“PARTİMİZDE BİRÇOK GÖREV ALDIM”

Burak Özgül; “1995 Elazığ doğumluyum. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi mezunuyum. 5 yıldır gıda sektöründe ticaretle uğraşıyorum. Çocukluğumdan beri siyasete merakım vardı. Lise yıllarımda siyasetin içinde oldum ama hiç aktif rol almamıştım. İyi Parti kurulduktan sonra partimize üye olduk. Partimizde birçok görev aldım. Görevlerime mahalle temsilciliğinde başladım, merkez ilçe yönetimi, il yönetimi ve İl gençlik kolları başkanlığı yaptım. Şuanda da Servet Gürgözeler başkanımın yönetimindeyim. Aynı zamanda genel merkez çalışmalarımız devam ediyor. Partimizin milliyetçi ve muhafazakar bir parti olmasından dolayı seçtim. Ülkemizde yaşanan sorunları çözeceğine inandığımız için İyi Partideyim. En büyük faktörlerden biride Genel Başkanımıza olan inancımız”

“PROJEMİZ ÖRNEK PROJE SEÇİLDİ”

Gençlik Kolları Başkanlığında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Özgül; “Gençlik Kolları Başkanı olduğumuzda ilk olarak teşkilatımızı oluşturduk hızlı bir şekilde. Daha sonra il ve genel merkezimizle ortak çalışmalar yürüttük. Deprem sonrası sürekli olarak gençlerle bir araya geldik. Üniversitemizde çalışmalar yaptık. En önemlisi sürekli olarak sahadaydık. Gençlerimizi partimize davet ettik. Gençlerimizi dinledik, bizde gençlerimize partimizi anlattık. Gençlerimizle ilgili çalışmalar yaptık. Çalışmalarımız neticesinde Genel Merkezimiz bize görev verdi. Bu bizim için çok büyük bir gurur oldu. Daha sonra genel merkezimizde çalışmalarımıza devam ettik. Ben genel merkezimizde Gıda ve Tarım Politikalar Koordinatörü olarak görev yaptım. Bu süreçte birçok proje hazırladık. Oradaki çalışma arkadaşlarımız bir birinden değerli ben kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. ‘Ata Tohumu’ projesi genel Merkezimizde örnek proje seçildi. Bunun gibi çok sayıda proje sunduk genel merkezimize. Çalışmalarımıza hem genel merkezimiz de hem de ilimizde aralıksız olarak devam ettik”

“BİZ ÇOK ŞANSLI BİR PARTİYİZ”

Burak Özgül; “Biz, çok şanslı bir partiyiz çünkü Genel Başkanımız gençlere çok önem veriyor. Sürekli olarak gençlerin yanında gençlerin sorunlarını dinliyor. Sürekli olarak Genel Başkanımız “Partimizin geleceği sizlersiniz” söylüyor. Sürekli olarak çalışmamız gerektiğini söylüyor Genel Başkanımız, Genel Merkezimizde gençliğe çok önem veriyor. Partimiz, gençleri her zaman en iyi yerde görmek istiyor”

“ADAY ADAYI OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Milletvekili seçimlerinde aday adayı olmayı düşündüğünü ifade eden Burak Özgül; “Tabi bunlar nasip kısmettir. Biz, Elazığ’ı hak ettiği yerlerde görmek istiyoruz. Ben, gerek işim gereği gerek siyasetten dolayı sürekli olarak sahadayım. Sürekli olarak insanlarla iç içeyim. Sürekli olarak vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyorum. İlimizde yaşanan deprem ve ardından yaşanan pandemi sürecinde ilimiz çok yara aldı. Depremin yaralarını sarmadan pandemi süreci yaşandı. Son olarak yaşanan ekonomik sıkıntılar gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı olumsuz şekilde etkiledi. Biz, sorunların bilincindeyiz. Partimizin öncülüğün de bu sorunları çözecek güçteyiz. Partimiz iktidara geldiğinde bu sorunları en kısa sürede çözecektir. Bizlerde bunun gayreti içinde olacağız” dedi.