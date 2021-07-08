‘Elazığ'ı en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum’

İYİ Parti Elazığ Milletvekili aday adayı, Elazığlı saygın iş insanı Yüksel Ercan, Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette ELİYGAD Başkanı Muhammet Baygeldi ve yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti milletvekili aday adayı Yüksel Ercan'a derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Yüksel Ercan, ELİYGAD'ın Elazığ'a faydalı hizmetler vermesi temennisinde bulunarak, yönetim kuruluna başarı temennisinde bulundu.

"ŞEHRİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİME İNANIYORUM"

İYİ Parti saflarında siyaset yaptığını, nihai hedefinin milletvekili adaylığı olduğunu vurgulayan Yüksel Ercan, "Mevlüt bey sağolsun bize o teklifi yaparken biz de o duygularla kendisine söyledik. Elazığ'ı hem Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil etmek, hem Türkiye'yi temsil etmek her vatandaşın görevi olduğu gibi bizlerin de hedefi ve amacı bu. Çünkü artık mevcut hükümet, mevcut iktidar siyaset üretememe noktasına geldi. Adalet konusunda, iş konusunda, ekonomi konusunda insanlar ne yapacağını bilmiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürümüyor. Bizler de eğer Elazığ halkımız bizlere imkan verirse, şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." dedi.

"İYİ PARTİ'YE BÜYÜK TEVECCÜH VAR"

Seçim çalışmalarına başladıklarını, İl başkanlığı koordinesinde ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Yüksel Ercan, "Ziyaretlerimizde halkımızın İYİ Parti'ye, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendiye büyük teveccühün olduğunu görüyoruz. Genel başkanımız geçtiğimiz hafta Malatya ilimizi ziyaret etmişti. Biz de kendisini karşılamaya gitmiştik. Malatya'da genel başkanımıza yoğun bir ilgi olduğuna şahit olduk. İnşallah genel başkanımız Elazığ'a geldiğinde kendisini çok iyi şekilde ağırlayacağımıza inanıyorum. Vatandaşımızın İYİ Parti'ye büyük bir teveccühü var. Bu teveccüh ile İYİ Parti'nin iktidarı yakındır diye düşünüyorum" diye konuştu.