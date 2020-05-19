'Elazığ’ı depremden çok kararlar yıktı'

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol açıklama.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Ocakta 6.8 şiddetindeki deprem kadar, deprem sonrası alınan kararların yıkıcı etkisinin daha fazla olduğunu belirterek, alınan kararların Elazığ halkının mağduriyetinin giderilmesi bir yana, Elazığ’ı ve deprem mağdurlarını daha çok perişan ettiğini ifade etti.

İlimizde meydana gelen 37 vatandaşımızı kaybettiğimiz ve binlerce binanın yıkıldığı deprem sonrası hemşerilerimizin mağduriyetinin giderilmediği gibi halkımıza gerekli bilgilerin dahi verilmediğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TOKİ konut bedellerinin yüksek olması, kira ve eşya bedellerinin ödemelerinin aksaması, hasar tespit raporlarının bilimsel verilerden uzak, aynı site içerisinde emsal binalarla ilgili çelişkili ve birbirini tekzip eden hasar tespit raporlarının, gerçek depremin oluşturduğu yıkım ve hasardan daha çok yıkım gerçekleştirdiğini ifade etti.

Deprem sonrasında ilgili bakanların ilimizde uzun süre kalmalarına ve gerekli talimatları vermelerine rağmen, yerinde ve zamanında tavır alma ve harekete geçme reflekslerinin yitirilmiş olması ve vatandaşın mağduriyetlerini kısa sürede çözme heyecan ve takibinin olmaması sebebiyle birçok mağduriyetin yaşanmaya devam etiğini ifade eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, mağduriyetlerin giderilmesi duyarsız davranıldığını belirtti.

24 Ocak akşamı itibariyle bütün siyasi partilerimizin ve Genel Başkanlarımızın, Bakanlarımızın, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın, parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimizin, kamu kuruluşlarımız ile 81 ilde yaşayan 82 milyon yurttaşımızın yüreği ve desteğinin Elazığ’da olduğunu, hemşerilerimizin acılarının sarılması için devlet ve milletin el ele gönül gönüle vererek acılarımızı sarmak ve azaltmak için tek yürek olduğunu ifade eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol açıklamasında şu görüşlere yer verdi:“Deprem anında devletimizle milletimizin büyük bir kenetlenme ile ortaya koyduğu olağanüstü gayret ve çalışmalardan sonra, mağduriyetlerin giderilmesi ve yaraların sarılması amacıyla ilgili bakanlıklar tarafından alınan kararlar ve yapılan uygulamalar, Elazığ halkının mağduriyetinin gidermediği gibi yeni problemeler üretti.”

TOKİ İNŞAATLARI BAŞLATILMAMALI

Abdullahpaşa Mahallesi’nde 6 kat olarak projelendirilip ihalesi yapılan iki etap konutların hala başlamadığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu ihaleleri durdurarak Elazığ Belediyesi tarafından geçtiğimiz gün kabul edilen ancak askı süresinde olduğu için itiraz sonrası kesinlik kazanacak yeni imar planının bu mahalle için yapılan itirazları görüştükten ve kat artırımı ile birlikte onaylandıktan sonra yapılacak güncel ihalelerden sonra başlatılmasının şehir için hayati önem taşıdığını ifade eden Erol, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile acilen görüşülmesi gerektiğini belirti.

BEDELLER YÜKSEK

Köylerde yapılacak evlerin bedellerinin yüksek olduğunu, Sivrice’de kentsel dönüşümün TOKİ tarafından yapılmasının ciddi ve yeni da mağduriyetler doğurduğunu ifade eden Erol, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un depremde evi yıkılan vatandaşa 120 bin faizsiz kredi vereceğini söylemesine rağmen bu konuda da hala bir netlik olmadığını ifade etti.

ÖNERİLER

Depremden sonra oluşan mağduriyetlerin kısa sürede çözülmesi amacıyla ilgililere önerilerde bulunan CHP Milletvekili Erol, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:“Şehrin tümünde yeniden hasar tespitleri yapılmalıdır. Belediye İmar revizyonunu ranta dayalı değil, TOKİ vesayetinde de kurtarılarak şehrin ihtiyaçlarına vatandaşın mal ve mülkiyet hakkına göre yapmalıdır. Köylerde evler TOKİ tarafından değil Bakanlık tarafından verilecek tip proje olarak bizzat vatandaş tarafından yapılmalıdır. Sivrice’de alının kentsel dönüşüm kararından sonra vatandaşın “hasarsız” evlerinin yerine yapılacak yeni evler, vatandaşın kendisinin kuracağı ve hesap verilebilirlik ve denetlenebilir özelliği olan “yapı kooperatifleri” marifetiyle yapılmalıdır. Mevcut evleri kamulaştırırken, evin konumu, yaşı ve yapı özelliklerine göre gerçekçi değerler üzerinden bedel tespiti yapılmalı, Sivrice imarı, yerleşim planı turizm beldesi olarak planlanmalıdır. İmar revizyonları müteahhitlerin Belediye başkanı deprem sonrası Elazığ’ın yeniden yapılanması ve planlamasıyla ilgili inisiyatif alamadığı gibi belediye yetkisinde imar değişiklikleri rant kültürüne hizmet etmektedir. Elazığ Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Fırat Üniversite’nin ve özellikle Abdullahpaşa Mahallesinde yapılacak anket çalışmalarıyla vatandaşın görüşleri de alınarak yapılmalıdır. Dönüştürülmesi gereken yapılar için devletimizin kredi desteği olmalıdır. Bu destek verilmediği sürece merkezi mahallelerde yıkılan ya da yıkılması gereken yorgun binalar hemşerilerimizin can ve mal güvenliğini tehdit edecektir”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.