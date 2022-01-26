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Elazığ’dan Malatya’ya eğitim incelemesi

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Elazığ’dan Malatya’ya eğitim incelemesi

Üniversite ve bölüm seçme konusunda fikir sahibi olmak için Elazığ’dan bir grup öğrenci, Malatya İnönü Üniversitesi’nde inceleme yaptı.