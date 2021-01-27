Elazığ'dan ‘Kanserle Savaşanlar Kulübü’ kitabı  

Elazığlı gazeteci İlhan Kılıç ile Ayşe Kavak'ın kaleme aldığı "Kanserle Savaşanlar Kulübü" kitabı çıktı.

Elazığ başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çeşitli kanser hastalıklarına yakalanmış çocukların verdiği gerçek yaşam mücadelelerinin anlatıldığı kitap "Kanserle Savaşanlar Kulübü" ismiyle yayına hazırlandı. Gazeteci İlhan Kılıç ile Ayşe Kavak'ın kaleme aldığı 15 öykünün yer aldığı kitabın Türkiye’nin yanı sıra Almanya’da da satışa sunulduğu kaydedildi.

Lösemili hastaların sorunlarından etkilenerek kitap yazma serüvenin başladığı belirten gazeteci İlhan Kılıç “Bu konuda gerek haber gerekse köşe yazıları yazdım ama sesimizi çok duyulmadı. Bizde Ayşe hanımla ile lösemili hastaların verdiği mücadeleleri tüm dünyaya duyurmak için bu kitabı kaleme almaya karar verdik. Yaklaşık bir yıl süren yazma sürecinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Avrupa Elazığlılar Derneği Yönetim Kurulu ve üyelerine teşekkür ederiz” dedi.