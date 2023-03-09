Elazığ’dan Kahramanmaraş’a kadınlar gününde kadın dayanışması

İHH Kadın ve Memur-Sen Kadın Kolları işbirliği ile “Kadınların halinden kadınlar anlar” sloganıyla hazırlanan kadın hijyen paketleri Kahramanmaraş’ta depremzede kadınlara ulaştırılacak.

İHH Kadın ve MEMURSEN Kadınlar Komisyonu ile ortak yürütülen ‘Kadınlardan Kadınlara Şimdi Dayanışma Vakti’ mottosuyla gerçekleştirilen proje kapsamında hazırlanan 500 koli hijyen paketi 8 Dünya Mart Kadınlar Gününde Kahramanmaraş’taki depremzede kadınlara ulaştırıldı.

Yardım dağıtımına katılan Kahramanmaraş İHH Kadın Kolları Başkanı Av. Sevilay Tüfekçi bu zor günlerde güzel bir dayanışma örneği sergileyen Elazığ İHH Kadın ve Elazığ Memur-Sen Kadın Kolları üyelerine teşekkür etti.

İHH Elazığ Kadın Kolları Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Edanur Özdemir kadınları en iyi kadınlar anlar düşüncesiyle hazırladıkları hijyen paketlerini ulaştırdıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Elazığ Eğitim Birsen Kadın Komisyon Başkanı Reyhan Polat ise 8 Dünya Mart Kadınlar Gününde kendi elleriyle hazırladıkları paketleri yerinde teslim etmekten dolayı mutlu ve duygulu olduklarını ifade etti.