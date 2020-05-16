Elazığ’dan il dışına çıkacaklar dikkat!

Elazığ Şehirler Arası Otogar Derneği’nden içinde bulunduğumuz Covid 19 Salgını ile ilgili, Elazığ’dan il dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız için açıklama geldi.

İl Pandemi Kurulunun almış olduğu karar sonucu Elazığ ilinden il dışına seyahat edecek vatandaşlar, il dışı seyahat izin belgesini artık otogarda kurulan ofislerden alabilecek. Kurul sadece otobüs ile il dışına çıkacak olan vatandaşlar için izin belgesi düzenleyecek. Özel araç ve diğer ulaşım araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar Namık Kemal ilköğretim Okulu’nda kurulan, Elazığ Seyahat İzin Kurulu’ndan belgelerini alabilecekler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.