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Giriş Tarihi : 07-01-2020 19:08

Elazığ’dan İdlib’e yardım 

İHH Elazığ Şubesi ‘İdlib’e Un Yardımı’ kampanyası düzenledi.

Elazığ’dan İdlib’e yardım 

Elazığ'da toplanan 2 tır un yardımı, İdlib’e ulaştırılması için yola çıkarıldı. Kampanya kapsamından sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle iki tır un toplandı. Toplanan unların yüklendiği tır, gıda ihtiyacı duyulan bölgelere ulaştırılmak üzere İdlib’e doğru yola çıktı. Son gönderilen yardım tırları ile Elazığ'dan ihtiyaç sahiplerine şimdiye kadar 117'inci  tırın  gönderildiği belirtildi.

İdlib için yardım kampanyası düzenlediklerini ve bir ay boyunca bu kampanyanın devam edeceğini belirten İHH Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç,“ Bugün burada Elazığ İdlib Yardım Platformu olarak, İdlibli kardeşlerimize  2 tır un gönderiyoruz.  Malumunuz, İdlib aylardan beri bombalanmakta. Suriye krizi başladığından beri sivillerin sığınağı haline gelen İdlib’in nüfusu 700 binken Soçi Mutabakatı çerçevesinde şuanda 4 milyon oldu.Saldırmazlık anlaşması yapılmasına rağmen maalesef küresel güçler bu anlaşmayı ihlal ettiler, İdlib’i tekrar bombalamaya başladılar. Bunun üzerine kaçacak hiçbir yerleri olmayan bu sivil insanlar  Türkiye  sınırına yığılmaya başladılar. Son bir ay içerisinde yaklaşık 300 bin sivil sınırımıza birikmiş durumda. Bu soğuk kış şartlarında başlarını sokacak yeri olmayan bu insanlara  yine her zaman olduğu gibi Türkiye ve Elazığ olarak bizler destek çıkmak amacıyla tekrar bu kampanyayı başlattık. Niyetimiz, bu soğuk günleri en azından atlatabilecek kadar onlara bir yaşam imkanı sunabilmek"dedi.

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