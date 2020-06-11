Elazığ’dan ayrılmadan! Bir müjde daha verdi

Son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sakarya Valiliğine atanan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medyadan Elazığ önemli bir yatırımın daha kazandırıldığını duyurdu.
Vali kaldırım mesajında şu ifadelere verdi;
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya üzerinden Elazığ’a bir müjde daha verdi.
Son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sakarya Valiliğine atanan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medyadan Elazığ önemli bir yatırımın daha kazandırıldığını duyurdu.
Vali kaldırım mesajında şu ifadelere verdi;