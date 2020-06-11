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Giriş Tarihi : 11-06-2020 13:32   Güncelleme : 11-06-2020 13:32

Elazığ’dan ayrılmadan! Bir müjde daha verdi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya üzerinden Elazığ’a bir müjde daha verdi.

Elazığ’dan ayrılmadan! Bir müjde daha verdi

Son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sakarya Valiliğine atanan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medyadan Elazığ önemli bir yatırımın daha kazandırıldığını duyurdu.

Vali kaldırım mesajında şu ifadelere verdi;

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