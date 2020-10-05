Elazığ’dan Ahmet Çakar’a tepki!

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’a yaptığı açıklamalardan dolayı Elazığ’dan tepki geldi.

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar’ın vatandaşlara kuaförlere gitmeyin korona var sözlerine tepki gösterdi.

Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu “Geçen gün Ahmet Çakar hoca televizyonda çıkmış berberler ve kuaförlere gitmeyin korona var orada diyor. Hocam sen hakem misin, sen spor yorumcusu musun, sen Sağlık Bakan mısın, sen doktor musun sen bunu neye dayanarak söyledin. Bu meslekte evine ekmek götüren binlerce insan var. Sen bu insanların vebalini nasıl ödeyeceksin. Ben kuaförün, ben doktorun ilgilendiren bir şeyi anlatmam ne kadar doğru olur. Ben kuaförüm saç tıraşını anlatmıyorum, döner nasıl takılır, altın gramı bu kadar olur diye konuşayım. Bizim en kötü huyumuz her şeyi bilmek. Bu nedenden dolayı hiç ileri gidemeyiz”dedi.