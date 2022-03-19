Elazığ’dan Afganistan’a yardım

İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesi dünyanın değişik coğrafyasında mağdur, mazlum ve mültecilere yardımlarını sürdürüyor.

Yardımların rotası bu defa yönetim değişiklileri ve iç karışıklıklar nedeniyle sorun yaşayan Afganistan’daki mağdur ve mazlumlar oldu.

AFAD öncülüğünde çok sayıda sivil toplum örgütünün destekleriyle yola çıkmaya hazırlanan iyilik trenine aktarılmak üzere Elazığlı hayırseverlerin katkılarıyla toplanan iki tır un ve bir tır makarna yardımı dualarla uğurlandı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan İHH Elazığ Şubesi yetkilileri “Dünyanın birçok yerindeki mazlumların yanında olma gayretimize Suriye ve Ukrayna'dan sonra şimdi de Afganistan'daki mağdurlara yardımlarımızı ulaştırılıyoruz. Bilindiği gibi Afganistan’da yıllardır devam eden mevcut durum sebebiyle on binlerce kişi hayatını kaybederken yüz binlerce kişi olumsuz hayat şartlarından kaçmak ve yaşamlarına devam edebilmek amacıyla göç etmek zorunda kaldılar. Ayrıca ülkede bu yıl yaşanan kuraklık ve ağır kış koşulları nedeniyle, gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmak neredeyse imkânsız hale geldi. Bugün Afganistan’da yaklaşık 13 milyon çocuk insani yardıma muhtaç durumda ve yirmi milyona yakın kişi ise acil gıdaya ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle AFAD öncülüğünde çok sayıda sivil toplum örgütünün destekleriyle yola çıkmaya hazırlanan iyilik trenine aktarılmak üzere Elazığlı hayırseverlerin katkılarıyla toplanan iki tır un ve bir tır makarna ile kampanyaya destek verdik” denildi.