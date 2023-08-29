Elazığ’dan 64 birincilik, 37 derece

Elazığlı sporcular, Anadolu Yıldızlar Ligi’nde rekora imza atarak toplam 64 Türkiye birinciliği ve 37 derece elde etti.

Elazığlı sporcular, Anadolu Yıldızlar Ligi’nde rekora imza atarak toplam 64 Türkiye birinciliği ve 37 derece elde etti.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Sezonu’nda Elazığlı sporcular, atletizm, basketbol, badminton, bocce, cimnastik, futbol, güreş, hentbol, hokey, judo, karate, masa tenisi, oryantring, taekwondo, voleybol, yüzme, sutopu olmak üzere toplam 18 branş ile Analig’de yer aldı. Sporcular burada rekora imza atarak toplam 64 Türkiye birinciliği ve 37 derece elde etti.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, “İlimizde yapılan müsabakaların hepsinde kortej yürüyüşünü kadim şehrimizin gözdesi Harput’tan başlattık. Harput’umuz bizim için çok kıymetli olmasıyla beraber hem Harputumuz’u hem de ilimizi tanıtmak için ayrıca önemli bir organizasyondu ve biz bunu en iyi şekilde yapmanın sevinci ve başarısı ile gurur duyuyoruz. Amacımız müsabakaları sadece ilimizde bit turnuva olarak düzenlemek olmadı aynı zamanda ilimizin ekonomisine ve tanıtımına da katkı sunma amacı güttük. Yine ilimizde gerçekleştirilen branşlarda başarılara imza atmayı başararak ‘Spor Şehri Elazığ’ olmanın hakkını verdik. Analig’de en fazla madalya ve birçok şampiyon çıkardığımız yıl bu yıl oldu. Yapılan tesisleşmeler ve uzman kadromuz ile birlikte gelecek yıllarda daha fazla başarılara imza atacağımıza Milli sporcular çıkaracağımıza inanıyoruz. Müsabakalarda başarılı olan başta sporcularımızı başarını arkasındaki en büyük emektarlar olan Antrenörlerimizi ve saygıdeğer ailelerini yürekten tebrik ediyor sporcularımızın ve antrenörlerimizin başarılarının daim olmasını diliyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.