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Giriş Tarihi : 23-01-2020 14:26

Elazığ’daki yangına Malatya ekibi müdahale etti

Kayıp Gülistan için yola çıkan ekip, karşılaştığı yangına müdahale etti. 

Elazığ’daki yangına Malatya ekibi müdahale etti

Tunceli'de 19 gündür kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun arama  çalışmalarına takviye için  Malatya'dan gönderilen bir ekip, yolda karşılaştığı yangına Elazığ ekibiyle birlikte müdahale etti.  

Yangın, Elazığ merkeze bağlı Aydıncık mezrası Alibey Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezrada bulunan tek katlı bir ev henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bu sırada 5 Ocak'tan itibaren kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için süren arama çalışmalarına takviye olarak gönderilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na  bağlı 5 kişilik su altı arama kurtarma ekibi de  yangınla karşılaştı. Ekip hemen harekete geçerek,   Elazığ itfaiyesine yardım etti. Alevlere teslim olan ev Malatya ve Elazığ ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürüde söndürüldü.Yangının söndürülmesine yardım eden Malatya ekibi, daha sonra arama kurtarma  çalışmalarına katılmak üzere Tunceli'ye geçti.

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