Elazığ'daki konserve zehirlenmeleri

Yoğun bakım servisinde tedavileri süren 6 hastadan kalbi duran ve tekrar çalıştırılan 5 yaşındaki Aslıhan'ın da durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Elazığ'da misafirliğe gittikleri evde yedikleri ev yapımı semizotu konservesinden zehirlenen 6 kişiden kalbi durup çalıştırılan 5 yaşındaki Aslıhan'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi. 63 yaşındaki annesi ve yakınları zehirlenen Serkan Dolunay, 24 saat sonra rahatsızlıkların başladığını aktardı.

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 gün önce misafirliğe gittikleri evde 10 kişi yemekte semizotu konservesi yedi. Evlerine dönen 10 kişiden 6'sı 2 gün sonra rahatsızlanarak çeşitli hastanelere başvurdu. Özel bir hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Aslıhan G'nin kalbi durdu, annesi Neslihan G. ise solunum yetmezliği yaşadı. Kalbi tekrar çalıştırılan çocuk ile diğer hastalar, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tetkiklerde 6 kişinin yedikleri semizotu konservesindeki Botulizm toksininden zehirlendiği ortaya çıktı.

5 YAŞINDAKİ ASLIHAN'IN DURUMU İYİYE GİDİYOR

4 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren ve bir kez kalbi duran Aslıhan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Halen solunum desteği devam eden Aslıhan'ın sürekli kontrol altında tutulduğu bildirildi.

Olayda 63 yaşındaki annesi Nazife Kesici de zehirlenen Serkan Dolunay, annesinin ailece teyze kızlarına oturmaya gittiğini aktararak, "Bunlar ayda bir gün toplanıyorlar. Bunlar orada çay ve pastanın yanında semizotunu yoğurtla karıştırıp yemişler. Ondan dolayı zehirlenmişler. 2 gün boyunca farkında olmadan çeşitli hastanelere gidiyorlar. En sonunda üniversite hastanesi tespit ediyor zehirlendiklerini. Buraya geldiler, gelir gelmez yoğun bakıma alındılar. Toplamda 6 kişi zehirlendi. 3 kişi daha var aslında ama onlarda sıkıntı yok, şuanda gözetim altındalar. Şimdi 3 tane hastamızın durumlarının iyiye gittiğini öğrendik" dedi.

"EV SAHİPLERİ AKŞAM DA YEDİĞİ İÇİN DURUMLARI AĞIR"

2 tane hastalarının durumunun ağır olduğunu belirten Dolunay, "Teyzem, kızı ve küçük kızı onlar ev sahibi olduğu için akşam da yemişler. Ondan dolayı onların durumu ağır. Vatandaşlar kesinlikle semizotunun konservesini yapmasınlar. Sağlıksız ama eğer yapacaklarsa poşette yapıp buzluklara koysunlar, onların bir sıkıntısı olmayacağını söylüyorlar. Zehirlenenlerden bir tanesi benim annem oluyor. Amcam kızı, amcamın hanımı, teyzemin kızı, teyzemin küçük kızı ve diğer teyzemin küçük kızı şuanda yoğun bakımda. Semizotunu yedikten 24 saat sonra rahatsızlıklar başlamış, herkes çeşitli hastanelere gidiyor, tabii kimsenin birbirinden haberi yok. Zannediyorlar ki gözlerinde bir sıkıntı var ama halbuki zehirlenmişler bilmiyorlar" diye konuştu.

Fırat Üniversitesi Hastanesinin zehirlenme olayını tespit ettiğini anlatan Dolunay, böylece diğer yakınlarının da yoğun bakımda tedavi altına alındığını kaydetti.

'BOTULİZM'DEN KORUNMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Botulizm toksininden zehirlenmenin gıdalarla bulaşan ciddi bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, hemen ve yeterli tedavi edilmediği taktirde yüksek ölüm oranına sahip olduğunu aktardı. Botulizmden korunmak için ev konservelerinin hazırlanması sırasında yeterli ısı, basınç uygulanması ve tüketilmeden önce 10 dakika kaynatılması gerektiği kaydedildi. Şişmiş konservelerin açılmaması, kokuşmuş besinlerin yenilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, uygun koşullarda konserve edilmemiş, saklanmamış, şüpheli ve ambalajı bozulmuş gıdaları tüketen herkesin risk altında olduğunu kaydetti.