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Elazığ’daki ev fiyatları dudak uçuklatıyor

Güncel

Elazığ’daki ev fiyatları dudak uçuklatıyor

Elazığ’da fiyatları vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanırken ilimizde bazı evlerin fiyatları 2 milyon TL’yi geçti.