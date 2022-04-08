Elazığ’daki ev fiyatları dudak uçuklatıyor

“EVLER DENİZE Mİ BAKIYOR”
Elazığlı vatandaşlar ev fiyatlarına tepki gösteriyor. Haberelazig.com haber sitemize gönderilen ev fiyatlarında bazı konutlar 2 Milyon TL’nin üstünde…
Vatandaşlar, evlerin sahip kentleri yarışır şekilde gittiğini ifade ederek sahil kentlerindeki evler denize bakıyor peki ilimizdeki evler nereye bakıyor.
TOKİ KONUTLARI EV FİYATLARINI DÜŞÜRMEDİ
Elazığ’da 24 Ocak 2020 yılında yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem sonrası TOKİ tarafından ilimizde binlerce konut yaptı. Yapılan konut fiyatlarla birlikte ev fiyatlarının düşeceği beklentisi gerçekleşmedi.