Elazığ’daki cinayette 4 gözaltı  

Elazığ’da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.





Olay, gece saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi Uzun Şeftali Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde oturan Furkan Nazik (18) kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Nazik, kafasına gelen kurşun ile ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.