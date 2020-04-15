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Giriş Tarihi : 15-04-2020 07:45

Elazığ'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı  

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne neden olan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Elazığ'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı  

Olay, dün gece merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Borat sokakta bulunan alkol satılan bir iş yerinde  meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi ile mekana gelen İ.K. arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.K.'nin silahla ateş etmesi sonucu o anda iş yerinde bulunan 69 yaşındaki Şahin B. vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli İ.K. ise olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bulunduğu adres tespit edilen şüpheli İ.K. ile  F.K. yakalandı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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