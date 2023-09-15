Elazığ’daki asayiş uygulamasında 3 bin 661 şahıs sorgulandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 83 ekip ve 489 personelin katılımıyla gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde çok sayıda ruhsatız silah, pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 83 ekip ve 489 personelin katılımıyla gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasında 3 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde çok sayıda ruhsatız silah, pompalı tüfek ve kesici alet ele geçirildi.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gece saat 22.00 ile 00.00 saatleri arasında kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü başta olmak üzere 83 ekip, 489 personelin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 3 bin 661 şahıs sorgulanırken 201 umuma acık iş yeri, 46 metruk bina ve 28 park-bahçe kontrol edildi. 617 aracın sorgulandığı uygulamada 18 araca 43 bin 455 lira para cezası kesildi. Yapılan denetimlerde aranan 3 şüpheli yakalandı. Öte yandan, bir bakaya şahsa tebligat yapıldı.