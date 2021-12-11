Elazığ’daki anketlerde CHP birinci parti olarak çıktı

Elazığ’da sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen bir ankette CHP birinci parti olarak çıkarken, milletvekili adaylığına ise katılımcıların büyük bir çoğunluğu Gürsel Erol’u seçti.

Seçim sürecinin yaklaşması ile birlikte anket çalışmaları da artmaya başladı. Bu kapsamda, Elazığ’da sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen bir ankette ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Mevcutta 4 AK Parti ve 1 CHP’li milletvekilinin bulunduğu kentte ankete katılanların yüzde 33.2’si önümüzdeki seçimlerde CHP’ye oy vereceğini beyan etti. CHP’yi yüzde 28.6 ile AK Parti, yüzde 10.3 ile Yeniden Refah Partisi, yüzde 7.2 ile MHP, yüzde 6.8 ile İYİ Parti, yüzde 5.9 ile Deva Partisi takip etti. Yüzde 8’lik bir kısım ise diğer partileri işaretledi.

Aynı ankette ‘Kimi milletvekili adayı olarak görmek istersiniz’ sorusuna katılımcıların yüzde 40’ı Gürsel Erol’u seçti. Erol’u yüzde 5 ile Yasemin Açık, yüzde 2 ile Şahin Şerifoğulları takip etti.