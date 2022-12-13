Elazığ’da zincirleme trafik kazası

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.