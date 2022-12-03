Elazığ’da zincirleme trafik kazası

Elazığ’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kırklar Mahallesi Bağcı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DDR 712 plakalı otomobil ile 34 ZD 1147 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil seyir halinde olan 23 T 0698 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.