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Giriş Tarihi : 13-02-2021 11:14   Güncelleme : 13-02-2021 11:14

Elazığ’da zincirleme trafik kazası

Elazığ’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.  

Elazığ’da zincirleme trafik kazası

Kaza, merkeze bağlı Karşıya Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  araçlardan biri ani fren yapınca takip mesafesini korumayan diğer araçlar da peş peşe çarpıştı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi  yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.  Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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