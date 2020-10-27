Güncel
Giriş Tarihi : 27-10-2020 13:52   Güncelleme : 27-10-2020 13:52

Elazığ’da zincirleme kaza!

Çok sayıda araç bir birine girdi.

Elazığ’da zincirleme kaza!

Elazığ’da 5 aracın karıştığı  zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı.Kaza,merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Cahit Dalokay Caddesinde meydana geldi. Caddeden  şehir merkezi istikametine giden araçlardan biri ani fren yapınca, takip mesafesini korumayan diğer araçlar da peş peşe çarpıştı. Toplam'da 5 aracın karıştığı kaza da maddi hasar meydana gelirken, sürücü ve yolcular yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafik ulaşıma kapandı. 

ETİKETLER: elazığ kaza elazığ trafik kazası haber elazığ elazığ zincirleme kaza elazığ rüstempaşa kaza