Elazığ’da zincirleme kaza

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. idaresindeki 06 BU 875 plakalı otomobil ile Y.Ş. yönetimindeki 06 AF 0746 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı fark edemeyen A.G.S. idaresindeki 05 DC 246 plakalı otomobil de 06 BU 875 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.