Elazığ’da Z kuşağının umudu Ali Özcan

CHP, 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan ile ilgili değerlendirmede bulunan Elazığlı Z kuşağı gençler; Ali Özcan’ı, milletvekili ve bakan olarak görmek istediklerini ifade ettiler.

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan’ın, Elazığ’ı temsil etmesi gerektiğini belirten Elazığlı gençler; Ali Özcan’ın Elazığ ve kendileri için umut olduğunu kaydettiler. Elazığ’ın kaderini, değiştirecek tek isimin Ali Özcan olduğuna inandıklarını ifade eden gençler; Elazığ’ da, bakanlık yapacak en donanımlı ismin Ali Özcan olduğunu vurguladılar. Gençler; Ali Özcan’ın Elazığlıların abisi olduğunu belirterek , Elazığlı gençlerin Özcan’ı örnek alındığını da ifade ettiler. İşte Elazığ’da Z kuşağı gençlerin; Elazığ’ın abisi olarak ifade ettikleri Ali Özcan ile ilgili yaptıkları değerlendirmelerin detayları…

“MECLİSTE ALİ ÖZCAN TARAFINDAN TEMSİL EDİLMEK İSTİYORUZ”

Elazığlıların, mecliste Ali Özcan’ın, kendilerini temsil etmesini istediğini vurgulayan Ahmet Enes Özdemir ; “ Elazığlı bir genç olarak; Elazığ’ın mecliste, Ali Özcan tarafından temsil edilmesini istiyorum. Elazığ’da yaşayan bütün gençlerin de, benim ile aynı düşündüğünü ifade edebilirim. Şehir olarak; mecliste Ali Özcan tarafından temsil edilmek istiyoruz. Gençler olarak, Ali Özcan’ın arkasında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Gençler olarak sonuna kadar Ali Özcan’ın arkasında yürüyeceğiz. “dedi.

“ELAZIĞ’DA BAKANLIK YAPABİLECEK TEK İSİM ALİ ÖZCAN’DIR”

CHP Genel Başkan yardımcısı Faik Öztrak’ın, Elazığ temasları sırasında; CHP iktidarında Elazığlı bir ismin bakan olacağını açıkladığını ifade eden Özdemir açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; “CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Elazığ temasları sırasında ; CHP iktidarında Elazığlı bir ismin bakan olacağını ifade etmişti. Bence o isim; Ali Özcan… Çünkü Elazığ’da, bakanlık yapabilecek tek isim Ali Özcan’dır. CHP Genel Merkezi’nin , biz gençlerin bu beklentisini karşılayacağını ve şehri mutlu edeceğini düşünüyorum. Yıllardır bakan çıkartamayan Elazığ’a bakan olarak Ali Özcan yakışır. “

“ELAZIĞ’IN ABİSİNİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ OLARAK GÖRMEK İSTİYORUM”

Ali Özcan’ın, Elazığlı gençler tarafından örnek alınan bir isim olduğunu kaydeden Enes Karaaslan ise ; “ Ali Özcan’ı, Elazığ’ın abisini Elazığ Milletvekili olarak görmek istiyorum. Ali Özcan’ın, Elazığ’a olan sevdasını biliyoruz. Türkiye’nin her köşesinde, Elazığlı olarak tanınan bir büyüğümüzün olması bizleri mutlu ediyor. Ali Özcan, gerçek anlamda bütün Elazığlıların örnek aldığı bir isimdir. Z kuşağı bir genç olarak, bütün Elazığ’ın Ali Özcan’ın arkasında olduğu gerçeğinin bilinmesini istiyorum. Bütün şehrin, Ali Özcan’ı meclise göndermek için tek yumruk olacağından da eminim.” ifadelerini kullandı

“ELAZIĞLI BİR İSİM BAKAN OLACAK SA BU İSİM ALİ ÖZCAN’DAN BAŞKASI OLAMAZ”

Öztrak’ın yaptığı bakanlık açıklamalarına da değinen Karaaslan; “CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın, CHP İktidarında Elazığlı bir ismin bakan olacağına yönelik açıklamalarını dinlediğimde; aklıma gelen tek isim, Ali Özcan oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın da, benimle aynı düşüncede olduğunu umut ediyorum. Çünkü Elazığ’da hem CHP içinde, hem de şehir genelinde bakanlık yapacak tek isim Ali Özcan’dır. Elazığlı bir isim bakan olacak sa bu isim Ali Özcan’dan başkası olamaz. En kısa zamanda kendisini milletvekili ve bakan olarak görmek istiyoruz. “ dedi.

“ÖZCAN’IN ELAZIĞ’I MECLİSTE TEMSİL ETMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM”

Kaplan Çetin ise yaptığı değerlendirmede; “ Elazığ olarak, milletvekili olarak görmek istediğimiz isimlerin başında Ali Özcan gelmektedir. Çünkü Ali Özcan’ın, Elazığ Milletvekili olarak Elazığ’ın haklarını savunacağını ve Elazığ’a değer katacağını çok iyi biliyoruz. Özcan’ın, hiçbir karşılık beklemeden binlerce hemşerimize, yaptığı yardımları kendisi gizlese de, biz biliyoruz. Verdiği burslar ile yüzlerce Elazığlı gencin eğitimine devam ettiğini biliyoruz. Elazığ’a ve Elazığlılara ağabeylik yapan Ali Özcan’ın, Elazığ’ı mecliste temsil etmesi gerektiğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“ALİ ÖZCAN’DAN FARKLI BİR İSMİN ELAZIĞ’I BAKAN OLARAK TEMSİL EDECEĞİNE İNANMIYORUM "

Ali Özcan’ı bakan olarak da görmek istediklerini Belirten Çetin; “CHP iktidarında, Elazığ’ı temsil edecek bakanın Ali Özcan olması gerekiyor. Ali Özcan’dan farklı bir ismin, Elazığ’ı bakan olarak temsil edeceğine inanmıyorum. Biz Elazığ olarak; mecliste de, bakanlık makamında da Ali Özcan’ı görmek istiyoruz. CHP’ni,n bize bu gururu yaşatmasını bekliyoruz. Elazığ olarak, artık umudumuzun gerçekleştiğini görmek istiyoruz. “dedi.

“ÖZCAN’IN ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ OLMASINI ÇOK İSTİYORUM”

Oktay Çetinkaya ise yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi; “ Ali Özcan’ın, Elazığ Milletvekili olmasını çok istiyorum. Çünkü Özcan’ın şehrimize ve ülkemize faydalı olacağına inanıyorum. Hatta Ali Özcan’ı, bakan olarak görmek istiyorum. Yıllardır bakan çıkartamayan Elazığ’ı, bakan olarak Ali Özcan gibi bir hemşerimizin, hakkıyla temsil edeceğinden zerre şüphem yoktur. Elazığ’ın kurtuluşunun Ali Özcan ile mümkün olacağına inandığımı da ifade etmek istiyorum.”

“ÖZCAN’IN BİZLERİ MECLİSTE TEMSİL ETMESİ İÇİN ELİMDEN NE GELİYORSA YAPARIM”

Tolga Onur Üzek ise yaptığı değerlendirmede; “ Ali Özcan, Elazığ’da 7’den 70’e herkesin tanıdığı ve sevdiği bir büyüğümüzdür. Milletvekili adayı olması halinde; Özcan’ın, bizleri mecliste temsil etmesi için elimden ne geliyorsa yaparım. Ali Özcan, şimdiye kadar vekil olanlardan çok farklıdır. Şimdiye kadar gelenler, şehrimizi sahipsiz bıraktı. Ama Ali Özcan vekil olması halinde, şehrimize sahip çıkacaktır. Kaldı ki Ali Özcan, şuanda da şehre sahip çıkan tek isimdir.

Sizlerin aracılığıyla Ali Özcan’ı, bakan olarak görmek istediğimizi de belirtmek istiyorum. Çünkü Ali Özcan, şehrimizi bakan olarak temsil edecek ender isimlerden biridir. CHP’nin, Elazığ’a bu gururu yaşatmasını temenni ediyorum. Bu noktada şehir olarak; Ali Özcan için elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini istiyorum.”dedi.