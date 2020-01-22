22 OCAK 2020 Çarşamba 12:30
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 22-01-2020 11:26

Elazığ'da yüzlerce ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında 2 şüpheli yakalandı, bin 308 adet uyarıcı hap ele geçirildi.  

Elazığ'da yüzlerce ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbari çalışması sonucu belirlenen şüphelilerden E.D'nin aracı Elazığ-Bingöl yolunda durdurularak arama yapıldı. Aramada bin 188 adet  yasadışı yollarla ülkeye sokulan uyarıcı hap ele geçirildi. Çalışmasını sürdüren ekipler, bu kezde Elazığ-Diyarbakır yolunda şüpheli İ.D'nin aracını durdurarak arama yaptı. Bu şüphelinin aracında ise 120 adet uyarıcı hap ele geçti.Toplam bin 308 adet uyarıcı hapın ele geçirildiği iki farklı çalışmada gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

ETİKETLER: elazığ uyuşturucu operasyonu elazığ uyuşturucu
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 40 18
  • 2 İstanbul Başakşehir 36 18
  • 3 Trabzonspor 35 18
  • 4 Fenerbahçe 34 18
  • 5 Alanyaspor 32 18
  • 6 Galatasaray 30 18
  • 7 Beşiktaş 30 18
  • 8 Göztepe 26 18
  • 9 Yeni Malatyaspor 24 18
  • 10 Gaziantep FK 24 18
  • 11 Çaykur Rizespor 23 18
  • 12 Denizlispor 22 18
  • 13 Gençlerbirliği 18 18
  • 14 Konyaspor 18 18
  • 15 Kasımpaşa 15 18
  • 16 Antalyaspor 14 18
  • 17 MKE Ankaragücü 12 18
  • 18 Kayserispor 10 18
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA