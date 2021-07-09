‘Elazığ’da yüzde 51’lik kısım aşılandı’ 

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Elazığ’da başlatılan aşı seferberliğine hız kazandırmak ve vatandaşların aşıya ulaşımlarını daha da kolaylaştırmak üzere şehrin üç ayrı noktasına aşı standı kuruldu.

Elazığ’da aşılanma noktasındaki hedefin 441 bin kişi olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, “Şu anda geldiğimiz nokta 224 bin. Yüzde 51’lik bir kısım aşılandı. Ama bu sayının daha da artması gerekiyor” dedi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık beraberinde İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat ile birlikte eski Valilik Konağı önünde kurulan aşı standını ziyaret etti. Sağlıkçılardan çalışmalar hakkında bilgi alan Yırık, aşı olan vatandaşlarla da sohbet etti.

Son bir ayda aşılanma sayılarının fazlalaşmasıyla birlikte vaka sayılarının düştüğünü dile getiren Vali Erkaya Yırık, “Diğer ifade ile normalleşme olmasına rağmen vaka sayıları çok yükselmedi. Daha doğrusu hiç yükselmedi ve azalma söz konusu oldu. Elazığ’da aşılanma noktasındaki hedefimiz 441 bin. Şu anda geldiğimiz nokta 224 bin. Yüzde 51’lik bir kısmı aşılandı. Ama bu sayının daha da artması gerekiyor. Geldiğimiz noktada pandemiyle mücadelede, korona virüsten korunabilmek için mutlak suretle vatandaşlarımızın aşılanması gerekiyor. Bunu söylerken Elazığ Valisi olarak ilk aşı olanlardan birisiyim. İki doz aşıyı da oldum. Hiçbir şekilde dışarıdan duyulan, bilimle gerçekle ilgisi olmayan cümlelere itibar etmeyin. Vatandaşlarımızın duyarlı davranmak suretiyle aşı olma noktasında istekli olmalarını rica ediyorum” diye konuştu.

“BİZDE DELTA VİRÜSÜNE AİT BİR VERİ YOK”

Gelinen noktada ülkede fazlasıyla aşı olduğunu aktaran Vali Yırık, “İlimizde bu sayıyı artırabilmek için İl Sağlık Müdürlüğümüz en işlek cadde bir çadır kurdu. Vatandaşlarımız burada hijyenik bir ortamda aşılarını oluyor. Aşılanma konusunda istekli davranan tüm Elazığlı hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Korona virüsün tamamen ortadan kalktığı zamanlar en kısa zamanda görürüz. Bizde delta virüsüne ait bir veri yok. Elazığ’da insanlarımızın aşıya talebi var. Bunu da yetiştirebilmek için çalışıyoruz. Yüzde 50’yi geçtik. Hızlanmamız lazım. Vatandaşların aşı noktalarına seri bir şekilde ulaşması gerekiyor. Sağlık Müdürlüğümüz vatandaşlarımızın mekanlarına konutların giderek aşılarını yapıyor” şeklinde konuştu.