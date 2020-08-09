Güncel
Giriş Tarihi : 09-08-2020 22:39   Güncelleme : 09-08-2020 22:39

Elazığ’da yılan eve girdi

Yakalanan doğaya bırakıldı.  

Elazığ’da yılan eve girdi

Elazığ’da bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.  Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Örençay Köyü'nde müstakil eve  yılan girdi. Yılanı gören ev sahipleri durumu, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, eve giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki  yılanı yakaladı. Yılan, ekipler tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

ETİKETLER: yılan elazığ yılan yılan eve girdi