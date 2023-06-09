Elazığ’da yerel seçimlere ilk aday çıktı!

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimin bitmesinin ardından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere gözler çevrildi.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde yarışacak adaylar kendini şimdiden göstermeye başladı.

Elazığ’da yerel seçimlerde ilk aday olacak isim Mehmet Şirin Cevher oldu. Cevher yerel seçimlerde İl Genel Meclis üyesi olmak için yarışacak.

Cevher’in hangi partide aday adayı olacağını açıklamazken, kısa süre sonra basın açıklaması yaparak hangi partiden İl Genel Meclis üyesi aday adayı olacağı açıklaması bekleniyor.

Mehmet Şirin Cevher, Dereboğazı Köyü Muhtarı Hayati Cevher’in oğlu olduğu öğrenildi.

Ayrıca, Mehmet Şirin Cevher’i çok sayıda muhtarın desteklediği haber merkezimize gelen bilgiler arasında.

Mehmet Şirin Cevher haberelazig.com haber sitesi olarak çıktığı yolda başarılar dileriz…