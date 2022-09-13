Elazığ’da yeni esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi kuruluyor

Elazığ’da yeni bir esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi kuruluyor kurucu başkanlığını da Özer Macit yapacak.

Kanuna göre 750 esnafın ortak girişimle kurulması gereken esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifine Özer Macit başkanlığında 916 esnaf ortaklığında Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi dosyası Ticaret Bakanlığına teslim edildi.

Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kurucu Başkanı Özer Macit, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’ü ziyaret ederek yeni kurulacak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olurunu aldı.

Elazığ, ilimizde 17.250 aktif esnaf bulunurken Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi sayısı 5 tanedir. İlimiz çevre illerine göre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif sayısı yetersizdir. Yeni kurulacak Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile eksiklik bir nebze kapatılacaktır.

Yeni kurulacak Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Elazığ’da toplam 6 esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi olacakken çevre illerimizden olan Adıyaman’da 11, Malatya’da 8 adet esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi bulunuyor.

“REKABETE DEĞİL YÜK ALMAYA GELİYORUZ”

İlimizde yeni kurulacak esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifinin esnaflara ve Elazığ’a hayırlı olmasını dileyen Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kurucu Başkanı Özer Macit, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi kurulum aşamasında kendilerine destek olan Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz ve kendilerine destek olan esnaf oda başkanlarına teşekkür etti.

Özer Macit; “Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimizin kurulum dosyasını Ticaret Bakanlığımıza teslim ettik. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’den olurumuzu aldık. Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi kurulumu için Ticaret Bakanlığımızdan genel kurul yazımızı bekliyoruz. İnşallah, en kısa sürede esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifimizi Elazığ’ımıza kazandıracağız esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifimizin genel kurul yazısı elimize ulaşır ulaşmaz, değerli esnaflarımıza kredi vermeye başlayacağız. esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifimiz için her şeyimiz hazır, yeni yerimizi Gazi Caddemizde tuttuk. İlimizde mevcut 5 tane esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifimiz var. Yeni kuracağımız esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifimizle birlikte sayımız 6’ya ulaşacak. Biz rekabete değil yük almaya geliyoruz”

“BİZİM ÖNCELİĞİMİZ ELAZIĞ VE ESNAFLARIMIZ”

Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kurucu Başkanı Özer Macit, “Bizim önceliğimiz her zaman Elazığ ve esnaflarımız olacak. İlimiz için elimizden geleni yapacağız. Genel kurul yazımızın en erken şekilde elimize ulaşması için Ak Parti Milletvekilimiz; Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Ak Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ve MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver’den desteklerini bekliyoruz. Çıktığımız bu hizmet yolunda inanıyoruz ki kıymetli Elazığ sevdalısı siyasilerimiz ve Milletvekillerimiz bizleri yalnız bırakmayacaktır. Çıktığımız bu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.