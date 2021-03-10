‘Elazığ’da yaşanan deprem sonrası esas deprem yaşandı’

Her zaman milletin sesi olmaya devam eden CHP Elazığ Milletvekili Erol, şehrin sorun ve taleplerini meclise getirmeye devam ediyor.

Elazığ’da yaşanan deprem sonrasında esas depremin sorunlarla birlikte yaşandığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Kura çekimi Elazığ’da yeni bir deprem ve inanılmaz bir mağduriyet yarattı. Elazığ depremi Elazığ’ı vurmadı, depremden sonraki süreç, yeni depremeler yarattı” dedi.

Bu kapsamda Milletvekili Erol’un bugün TBMM’de söz alarak yine kentin sorunlarını açıkça dile getirdi. Konuşmasında Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrasında gelişmeleri konu alan Erol, açıklamaları ile dikkat çekti.

24 Ocak Elazığ depreminin olumsuzluklarının ve vatandaş üzerinde yarattığı mağduriyetlerin halen devam ettiğini vurgulayan Milletvekili Gürsel Erol, “Gün geldi bu kürsüde meclis araştırmaları önergeleri komisyonları kurulsun diye önergeler verdik. Gün geldi, bakanların doğru yaptığı işlerle ilgili teşekkürler yaptık. Gün geldi, devletin ve milletin varlığını, devletin vatandaşın yanında olduğunu bu kürsüde ifade ettik. Ama geldiğimiz noktada Elazığ’ın sorunları çözülmedi” dedi.

“DEPREM ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÇARŞAMBA GÜNÜ ELAZIĞ’A GELİYOR”

Daha önceden Elazığ’a bir komisyonun gelmesiyle ilgili taleplerinin olduğunu aktaran Milletvekili Gürsel Erol, “Mecliste bunların hepsi reddedilmişti. Ama sevindirici bir gelişme oldu. Mecliste kurulan deprem araştırma komisyonu Çarşamba günü Elazığ’a depremle ilgili sürecin, mağduriyetlerin giderilmesi, tespitlerin yapılmasıyla ilgili gelecek. Deprem komisyonunda ki arkadaşlarıma sesleniyorum. Elazığ’a geliş gidişiniz bir protokol geliş gidişi olmasın. Valilik, belediye ziyareti, bir iki yerin gezisi ile sonuçlanan bir ziyaret olmasın. Elazığ’a geldiğiniz zaman Abdullahpaşa, Rüstempaşa, Mustafapaşa mahallerine gidin. Konteyner kentleri gezin. Sivrice’ye ve Maden ilçelerine gidin. Oradaki muhtarlar ve STK’lar ile toplantı yapın. Orada yaşanan sorunlar ve sorunlara yönelik çözümlerle ilgili beklentileri yerinde doğru tespit edin. Şuanda Elazığ milletvekilleri aramızda mı bilmiyorum. Eğer aramızdaysa kürsünün en önüne gelsinler, ön sırada otursunlar. Yanlış bir ifadem varsa müdahale etsinler” diye konuştu.

“KURA ÇEKİMİ ELAZIĞ’DA YENİ BİR DEPREM YARATTI”

Elazığ’da deprem sonrası esas depremin yaşandığını dile getiren Milletvekili Erol, “Evlerin mülkiyet haklarıyla ilgili sorunlar, ödemelerle ilgili sorunlar, evlerin metrekaresiyle ilgili sorunlar, hak sahipliği ile ilgili sorunlar, köylerde yapılacak evlerle ilgili problemler, DASK’ın geri ödemesiyle ilgili sorunlar. Sorunlar, sorunlar, sorunlar. En son geçen hafta hak sahiplerine konutların verilmesiyle ilgili kura çekimi yapıldı. Kura çekimi Elazığ’da yeni bir deprem yarattı. İnanılmaz bir mağduriyet yarattı. Elazığ depremi Elazığ’ı vurmadı, Elazığ depreminden sonraki sürecin, vatandaşların taleplerini çözülmemesi, mağduriyetlerin büyümesi, yeni depremeler yarattı. Vatandaş mağdur, çaresiz. Fakir fukara nereye gideceğini, nasıl bu işlerle ilgili kendi hakları koruyacağı konusunda çaresiz” şeklinde konuştu

“KOMİSYONUNU DEPREMDEN KAYNAKLI MAĞDURİYET YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN YANINA GÖTÜRELİM”

Erol konuşmasının devamında, “Onun içindir ki, deprem komisyonundan beklentimiz ve isteğimiz, Elazığ ziyaretinizi bir protokol ziyareti haline getirmeyin. AK Partili Elazığ Milletvekili arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bende o gün orada alacağım. Deprem komisyonunu depremden kaynaklı mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın yanına götürelim. Biz hiçbir değerlendirme yapmayalım. Bırakın sokaktaki vatandaş, konteynerlerdeki vatandaş, konutlardaki vatandaş, kendi mağduriyetlerini ve beklentilerini gelen komisyona aktarsın. Oluşturulacak ve hazırlanacak rapor doğrultusunda gerçekten Elazığ’daki mağduriyetlerin çözümüyle ilgili hep birlikte sürece katkı vermeyi diliyorum” diyerek konuşmalarını sonlandırdı.