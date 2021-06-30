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  • Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele çalışması  
Güncel
Giriş Tarihi : 30-06-2021 12:26   Güncelleme : 30-06-2021 12:26

Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele çalışması  

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 48 kök kenevir bitkisi ve 21 kök haşhaş bitkisi ele geçirilirken 2 şüpheli  gözaltına alındı.  

Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele çalışması  

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler  uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Hankendi  köyü ve Arıcak ilçesine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.O. ve N.A  yakalanarak  göz altına alındı. Yapılan aramalarda,  48 kök kenevir bitkisi ve 21 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Kullanmak İçin  Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek’ suçlarından yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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