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  • Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları  
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Giriş Tarihi : 18-12-2021 10:44   Güncelleme : 18-12-2021 10:44

Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları  

Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son bir hafta içerisinde 8 şüpheli tutuklanırken, 29 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.  

Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları  

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda,  ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. 29 şüpheli  hakkında ise ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.

Çalışmalar sırasında,  3665 gram  kubar esrar maddesi, 372 gram toz esrar,  151 gram metamfetamin ve 23 adet sentetik ecza ele geçirildiği bildirildi.

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