Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, 2 şüpheli tutuklanırken 18 şahsa da işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında; ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderilmiş, 18 şahıs hakkında da ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.

Çalışmalar sırasında ise 148. 32 gr metamfetamin, 7.07 gr kubar esrar, 2.13 gr toz esrar ve 260 adet sentetik eczanın ele geçirildiği bildirildi.