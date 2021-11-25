Asayiş
Giriş Tarihi : 25-11-2021 09:32   Güncelleme : 25-11-2021 09:32

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele

Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 1 şüpheli tutuklanırken, 8  şahıs hakkında da işlem yapıldı. 

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda polis ekiplerinin son 1 hafta içinde yaptığı çalışmalarda ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınan  ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şahıs hakkında da ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Çalışmalar sırasında ise 612 gr metamfetamin, 91 gram eroin maddesi, 416 gram kubar esrar maddesi,  6 gram toz esrar ve 20 adet sentetik ecza ele geçirildiği bildirildi.

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