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Asayiş

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele

Asayiş

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele

Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 1 şüpheli tutuklanırken, 8 şahıs hakkında da işlem yapıldı.