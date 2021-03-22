Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele  

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı. Polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada, uyuşturucu taciri 7 şüpheli yakalanırken, 2’si tutuklandı. Uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 42 şahıs hakkında da ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.
Şüphelilerin üzerinden ise, 18 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 1 kilo 58 gram toz esrar, 1 gram eroin, 6 gram kokain, 67 adet sentetik ecza, 5 adet ecstasy hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 910 lira para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 65 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.