Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele: 1 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada, bir şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada, bir şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda il merkezinde ikamet eden S.A.’nın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.Bunu üzerinde düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, tabancaya ait 16 adet fişek, ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.