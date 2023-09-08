Elazığ’da uyuşturucu taciri yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu taciri yakalandı.

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, uyuşturucu taciri yakalandı.Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda T.T. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan arama sonucunda yaklaşık 500 gram kubar esrar ele geçirildi.