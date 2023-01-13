Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. 24 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, çalışmalarda 17,18 gram metamfetamin, 1 kilo 833,61 gram kubar esrar, 2,14 gram toz esrar ve 13 adet sentetik ecza ele geçirildi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-01-2023 14:09
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu
Elazığ’da son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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