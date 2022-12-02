Elazığ'da uyuşturucu operasyonu 

Elazığ’da son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 15 kişi hakkında da işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ekipler tarafından, 152,84 gram metamfetamin, 33,56 gram kubar esrar ve 12,55 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi