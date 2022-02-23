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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ’da polis ekiplerin yaptığı çalışmada toplamda 4 kilo 607 gram esrar maddesi ele geçirilirken bir şüpheli de gözaltına alındı.