Asayiş
Giriş Tarihi : 19-09-2020 09:46   Güncelleme : 19-09-2020 09:46

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu taciri 4 şüpheli yakalandı, yarım kilogram kubar esrar ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.  

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında  çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada  4 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik Harput Mahallesi ile Kovancılar ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aracından yarım kilogram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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